Красивые свадьбы: квест с финалом на море

В 2018 году в Туле прошел реалити-квест «Скоро свадьба»: будущие молодожены могли в таком необычном формате подготовиться к предстоящему торжеству, а победителям полагался роскошный приз – свадьба на море. Квест выиграли София и Алексей Пуликовы.

Реалити-квест «Скоро свадьба», организованный командой Светланы Дементьевой, длился целых 8 месяцев. Участники квеста, женихи и невесты, проходили подготовку к свадьбе с помощью локаций этого проекта. Они узнавали всю полезную информацию, нужную для предстоящего события, и получали различные бонусы от партнеров, что благоприятно сказалось на их бюджете.

Победители квеста отправились с командой свадебных специалистов к морю, где получили в подарок трехдневную фото- и видеосессию от официальных фотографов проекта Николая и Кристины Роговых и видеографа Юрия Башкова, а также выездную регистрацию на закате.

Второй сезон проекта уже стартовал, и на этот раза шансы на победу будут не у одной, а сразу у трех пар.

Организатор, ведущая – Светлана Дементьева. Фото: Николай и Кристина Роговы.