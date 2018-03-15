Свадьба без правил

Свадебные традиции и ритуалы – всё это, конечно, хорошо, но не только благодаря им запоминается свадьба. Ведущий Тимур Назаренко, который повидал и провел тысячи свадеб, решил: у него всё должно быть по-своему. Он и его невеста Алёна устроили «свадьбу без правил» – и вот как это было.

Тимур Назаренко, ведущий.

Организовал себе нестандартную свадьбу.

Мы с Аленой прошли долгий путь по подготовке нашей свадьбы – около года – но если хочешь сделать что-то особенное, нужно постараться. На нашей свадьбе мы с нуля реализовали много вещей, которых на свадьбах ещё не было, и не применили ни одного традиционного элемента.

У нас не было прогулки по городу. Всем надоели «Ясная Поляна» и «Грумант», но мало кто готов придумать что-то другое.

Мы не мучили гостей поездками по тульским достопримечательностям, а провели отдельно от праздника выездную фото- и видеосъёмку в стиле лофт в Москве.

У нас не было застолья/банкета. После загса мы устроили обед с родственниками, на котором все они смогли сказать нам слова поздравления. А сама свадьба прошла в формате вечеринки в баре, где было устроено несколько фуршетных зон в разных точках заведения, с закусками и напитками, и две барных стойки.

У нас не было многоэтажного свадебного торта. Вместо этого было три домашних – их испекла невеста и наши мамы.

Получилось и вкусно, и по-разному, и интересно: гостям предстояло угадать, торт чьего «производства» они пробуют.

Пространство бара было разделено на множество тематических зон: фотозона, дегустации вин, игровая зона с PlayStation, интеллектуальные «Игры Разума», бар, настольный футбол, «Банк свиданий», книга пожеланий с полароидом.

На протяжении вечера гости не только танцевали и смотрели, что происходит на сцене, но и активно перемещались по зонам, находя себе разные интересные занятия.

На нашей свадьбе не было ни одного конкурса и даже тостов. Вместо них – сюрпризы от гостей и от молодоженов. Мы с Алёной провели первый в России свадебный «Версус-баттл».

Ведущий Денис Демидов в подарок тоже подготовил поздравительный рэп.

Моя одноклассница нашла у себя старую анкету, которую я заполнил в 13 лет, и выступила с ней в формате стендапа. Подружки невесты подготовили частушки о молодоженах. Ребята сделали танцевальный подарок. Все участвовали в шоу «Интуиция» с вопросами о наших друзьях.

Да, это потребовало огромной подготовительной работы – только к «Версус-баттлу» мы писали тексты два месяца! – но результат того стоил.

Причём подготовка нужна не только от молодожёнов, но и от гостей: их творческие подарки стали альтернативой конкурсам и другим традиционным свадебным развлечениям.

Мой совет – забудьте о правилах, о том, как «положено» и как никого не обидеть. Никто не обидится, если вы предложите что-то интересное, нестандартное, необычное. На нашей свадьбе были мамы и бабушки, которые зажигали наравне с молодёжью и говорили, что никогда ничего подобного не видели!