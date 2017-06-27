Битва поваров: мясо на огне
Сезон шашлыков, который мы все с переменным успехом пытаемся открыть, постоянно прерывается непогодой. Но мы не сдаёмся! Давайте будем греть друг друга вкусной едой, приготовленной на огне, и душевным общением на пикниках!
Люля-кебаб с соусом дзадзики
от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Ингредиенты:
Для люля: 400 г фарша (говядина+баранина), 1 средняя головка лука, перец чили красный свежий (щепотка мелко порезанного), перец чёрный, соль – по вкусу, 1,5 ст. ложки, панировочных сухарей.
Для соуса: 1 небольшой свежий огурец, 200 г натурального йогурта (без наполнителей), 1 зубчик чеснока, 1/2 ч. л. винного уксуса, соль, чёрный перец, зелень.
Для хачапури (на 10 шт.): 370 г муки, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды, 250 мл кефира, 150 г сыра (сербской брынзы), укроп.
Приготовление
- Фарш нужно хорошо промешать, промять, чтобы люля были более нежными. Формируем кебабы и готовим их на углях около 30 минут, периодически переворачивая.
- Для соуса натираем огурец на крупной тёрке, чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко нарезаем, смешиваем с греческим йогуртом, солью, уксусом, перцем.
- Для хачапури замешиваем тесто до однородной нелипнущей массы. Накрываем марлей, чтобы не заветрилось, и оставляем на 30 минут. Для начинки крошим сыр и режем зелень. Тесто делим на 10 частей, в центр каждого комочка кладём начинку и запечатываем, затем раскатываем в лепёшку. Разогреваем сковороду и жарим по 3 минуты с каждой стороны до румяности.
Стоимость продуктов на одну порцию блюда – 110 рублей.
Стейк Ковбой от Никиты Черкасова, шеф-повара ресторана «Респект»
Никита Черкасов, шеф-повар
Ингредиенты: стейк, соль, специи, помидоры черри, цукини
баклажаны, сладкий перец, сладкая кукуруза в початках.
Приготовление:
- Хорошее мясо не требует маринования. Зачищаем кость до белого основания, слегка смазываем мясо оливковым маслом и кладем на раскаленную решетку. Жарим с двух сторон до готовности. Не нужно несколько раз переворачивать мясо и тем более надрезать его, чтобы увидеть готовность, – так вы только выпустите сок на угли.
- Готовый стейк должен отдохнуть. Снимите мясо с огня и положите на тарелку на 4-5 минут. За это время соки внутри стейка разойдутся от корочки до центра.
- Одновременно с мясом нужно пожарить на решетке овощи. Выложите их к отдохнувшему стейку и подавайте. Никаких соусов не нужно: они только перебьют вкус говядины.
Стоимость блюда в меню – 2000-2500 рублей в зависимости от веса.
А что вы больше всего любите жарить на мангале/гриле?