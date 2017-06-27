Битва поваров: мясо на огне

Сезон шашлыков, который мы все с переменным успехом пытаемся открыть, постоянно прерывается непогодой. Но мы не сдаёмся! Давайте будем греть друг друга вкусной едой, приготовленной на огне, и душевным общением на пикниках!

Люля-кебаб с соусом дзадзики

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар-любитель – Интернациональное блюдо, которое отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного застолья или пикника. Блюдо хорошо дополнит дзадзики (или цацики, тцатцики, талатури) – холодный соус из овощей и йогурта к мясу или рыбе. Это лёгкий полезный соус, который может заменить кетчуп и майонез. Его можно дать детям, в него можно макать свежие или запечённые на гриле овощи, а также хачапури. Он прекрасно освежает и полезен для пищеварения.

Ингредиенты:

Для люля: 400 г фарша (говядина+баранина), 1 средняя головка лука, перец чили красный свежий (щепотка мелко порезанного), перец чёрный, соль – по вкусу, 1,5 ст. ложки, панировочных сухарей.

Для соуса: 1 небольшой свежий огурец, 200 г натурального йогурта (без наполнителей), 1 зубчик чеснока, 1/2 ч. л. винного уксуса, соль, чёрный перец, зелень.

Для хачапури (на 10 шт.): 370 г муки, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды, 250 мл кефира, 150 г сыра (сербской брынзы), укроп.

Приготовление

Фарш нужно хорошо промешать, промять, чтобы люля были более нежными. Формируем кебабы и готовим их на углях около 30 минут, периодически переворачивая. Для соуса натираем огурец на крупной тёрке, чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко нарезаем, смешиваем с греческим йогуртом, солью, уксусом, перцем. Для хачапури замешиваем тесто до однородной нелипнущей массы. Накрываем марлей, чтобы не заветрилось, и оставляем на 30 минут. Для начинки крошим сыр и режем зелень. Тесто делим на 10 частей, в центр каждого комочка кладём начинку и запечатываем, затем раскатываем в лепёшку. Разогреваем сковороду и жарим по 3 минуты с каждой стороны до румяности.

Стоимость продуктов на одну порцию блюда – 110 рублей.

Стейк Ковбой от Никиты Черкасова, шеф-повара ресторана «Респект»

Никита Черкасов, шеф-повар – Ковбой-стейк получают из спинного отруба мраморных телят породы Блэк Ангус: фактически это тот же стейк рибай, но с сохранением рёберной части. Высокая степень мраморности мяса делает стейк очень нежным и сочным, придаёт ему характерный аромат. За солидный размер и вес ковбой считают поистине мужским, брутальным стейком. Ингредиенты: стейк, соль, специи, помидоры черри, цукини

баклажаны, сладкий перец, сладкая кукуруза в початках. Приготовление: Хорошее мясо не требует маринования. Зачищаем кость до белого основания, слегка смазываем мясо оливковым маслом и кладем на раскаленную решетку. Жарим с двух сторон до готовности. Не нужно несколько раз переворачивать мясо и тем более надрезать его, чтобы увидеть готовность, – так вы только выпустите сок на угли. Готовый стейк должен отдохнуть. Снимите мясо с огня и положите на тарелку на 4-5 минут. За это время соки внутри стейка разойдутся от корочки до центра. Одновременно с мясом нужно пожарить на решетке овощи. Выложите их к отдохнувшему стейку и подавайте. Никаких соусов не нужно: они только перебьют вкус говядины.

Стоимость блюда в меню – 2000-2500 рублей в зависимости от веса.

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