Маникюр на выход

Подбирая цвет и дизайн ногтей для таких важных мероприятий, как свадьба или выпускной бал, необходимо продумать образ в целом и расставить акценты так, чтобы подчеркнуть индивидуальность девушки. Варианты модного маникюра для особо торжественных случаев – от нейл-дизайнера Ольги Черкасовой.

Ольга Черкасова.

1. Розовый со стразами. Нежный розовый цвет и жемчужный блеск покрытия подчёркивают нежность и лёгкость обладательницы этого маникюра. А стразы цвета «розовый опал» дополняют образ.

2. Белый с золотом. Украсит ручки любой невесты и подчеркнёт изысканность, сочетание светлого оттенка айвори и переливы сусального золота.

3. Обратите внимание на форму ногтей – в тренде мягкие округлые линии. Овальные или миндалевидные ногти будут смотреться безупречно, ведь они как нельзя лучше соответствуют основному требованию сезона – натуральности.

4. Что касается цветовой гаммы, то несомненными фаворитами являются пастельные тона. Хороши будут розовый, персиковый, бледно-лавандовый, молочно-голубой, песочный, а также золото и серебро.