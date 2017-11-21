Управляя вниманием, управляй жизнью

Управление вниманием – неужели это возможно? И для чего это мне вообще нужно?! Согласитесь, вопросы разумные. Ответы на них поставят некоторых в замешательство. Вы точно хотите это узнать? Не проще ли жить, как жили, и верить в то, что не особо реально? Ну, сами напросились.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Когда вы идете на прогулку, едите, едете за рулем и т. п., кто ведет у вас в голове непрекращающийся разговор? Если вы – это вы, то кто тогда там разговаривает и… главное, с кем?

Иллюстрация: Юрий Брусков.

Опытные люди сообщат, что это наш разум или ум.

Так вот, когда внутри вашей головы идет диалог или вы что-то вспоминаете, или планируете, угадайте, где находится ваше внимание?

Для тех, кто не в теме, напомню, что внимание человека в отдельный момент может находиться только в одном месте. Если же человек хочет делать несколько дел, он вынужден переключать свое внимание. Так быстро, как может. Но, тем не менее, в один момент времени внимание находится только НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ! Вспомните милые байки о том, что кто-то может удерживать внимание сразу на нескольких вещах.

Особенно женщины уверены, что их внимание может быть в одну единицу времени в разных местах.

Управление вниманием – это основа управления жизнью. Помните, что ключом всегда является ВЫБОР. Мы можем определять, что нам выбирать. Хотя звучит это достаточно просто, стоит вспомнить, что кораблю без цели любой ветер – попутный. Осознанность – это острое осознание того, что нужно и что точно не нужно. Куда направить свое внимание, а откуда его убрать.

Когда вы воспользуетесь теми мыслями, которые я в меру своих сил пытаюсь до вас донести, вы сможете начать тренировку «ментальных мышц», которые управляют вашим вниманием.

Человек, контролирующий внимание, будет четко фиксировать, что его возможности расширяются. Это неминуемо скажется на результатах. Позвольте, я напомню вам еще раз китайскую пословицу: «Куда мысль (внимание), туда и ци (энергия), куда ци, туда и кровь (овеществление)».

Ну и конечно, если вы хотите управлять вниманием других людей, сознательно направляйте их внимание на те предметы, мысли и другие аспекты, которые бы хотели усилить.

Не могу не сказать о том, что ВСЁ, С ЧЕМ ВЫ КОНТАКТИРУЕТЕ, направляет ваше внимание. Это означает, что вы можете его тратить, как делает большинство, или инвестировать. Выбор за вами.

В следующий раз будем раскрывать дальнейшие тайны управления вниманием. А управление вниманием – управление жизнью!