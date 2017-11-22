Сладкий подарок: ресторанный торт против домашнего

К юбилейному номеру «Модного города» кулинар-любитель и кондитер-профессионал испекли для нас праздничные торты. Оба – безумно вкусные и красивые! Немножко сладкого в холодном ноябре совсем не повредит фигуре:)). Готовим, пробуем, наслаждаемся!

Торт «100 поцелуев»

от Екатерины Галкиной, кондитера кофейни de France

Екатерина Галкина, кондитер – Предлагаю приготовить многослойный торт с целой гаммой вкусов: нежный ванильный мусс, пышный сладкий бисквит, ягодный конфитюр с яркой кислинкой. Сердечко – это еще один торт в миниатюре, с теми же ингредиентами и слоями.

Ингредиенты:

Для ванильного бисквита: 50 г сахара, 300 г муки, 2 яйца, 5 г ванилина, 30 г сливочного масла, 15 г растительного масла.

Для ванильного мусса: 150 г белого шоколада, 100 г сливок 33% жирности

10 г желатина.

Для брусничного конфитюра: 70 г замороженной брусники, 30 г сахара, 8 г желатина.

Приготовление:

1. Смешиваем ингредиенты для бисквита, выкладываем в форму и выпекаем до готовности.

2. Для конфитюра провариваем ягоды с сахаром, пробиваем блендером, немного остужаем, добавляем желатин, выливаем в форму и замораживаем.

3. Для мусса растапливаем шоколад. Сливки взбиваем так, чтобы они держали форму, но не до жестких пиков. Соединяем шоколад со сливками, добавляем желатин. Половину мусса выкладываем в форму и замораживаем.

4. Собираем торт в форме с высокими бортиками. Первым слоем – замороженный мусс, затем замороженный конфитюр, следом вторую половину мусса и бисквит. Отправляем торт в морозилку еще на 24 часа.

5. Украшаем торт по своему вкусу. Я сделала это с помощью зеркальной глазури, кондитерского велюра (можно купить готовый в баллончиках), ягод и веточек розмарина.

Стоимость этого торта (изготавливается на заказ) – 1900 руб.

Торт «Черный лес»

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар – Классический торт «Черный лес» или, как его называют в Германии, «Шварцвальдский торт», состоит из трех потрясающих шоколадных коржей, крема из сливочного сыра и вишни. Торт бесподобен!

Ингредиенты

Для коржей: 50 г сливочного масла, 180 г муки, 20 г какао-порошка, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 200 г коричневого сахара,

1 крупное яйцо, 160 мл густой сметаны, 100 мл кипятка, 1 стручок ванили

Для начинки: 250 г консервированной вишни.

Для пропитки: 100 мл вишневого сока, 4 ст. л. вишневого ликера или вишневой водки.

Для крема: 250 г сливочного сыра (например, «Филадельфия»), 60 г сахарной пудры, 100 мл сливок 30% жирности.

Для украшения: 50 г шоколада, 100 мл сливок 30% жирности, 1 ст. л. сливочного масла, свежая вишня или замороженные ягоды.

Приготовление

1. Для коржей смешиваем муку, какао, разрыхлитель, соду. Добавляем соль, сахар, яйцо, сметану, размягченное масло и кипяток.

2. Для выпечки берем форму диаметром 15 см. Можно испечь один корж и разрезать его на три, а можно сразу разделить тесто на три части и выпечь каждую отдельно. Печем при 175 градусах, готовность проверяем зубочисткой. После остывания пропитываем коржи ликером и вишневым соком.

3. Для крема взбиваем сливочный сыр и сахарную пудру. Отдельно взбиваем сливки. Всё аккуратно перемешиваем. На пропитанные коржи выкладываем крем, затем консервированную вишню.

4. Для украшения торта готовим шоколадный ганаш. Растапливаем шоколад на водяной бане. Отдельно разогреваем сливки и масло, добавляем к шоколаду, мешаем до получения гладкой массы. Выливаем ганаш на торт, чтобы он красиво стекал по краям.

5. Ставим торт на ночь в холодильник, а с утра украшаем вишней и сахарной пудрой.