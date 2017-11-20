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Как похудеть там, где нужно?

Как похудеть там, где нужно?

Как реально похудеть там, где нужно? Снизить вес, убрать «ушки» на бедрах, подтянуть животик? Всё это — разные проблемы, и к каждой нужен свой подход. Какой — рассказывает наш эксперт по стройности Мария Волкова, специалист по питанию и оздоровлению организма, руководитель института здоровья.

Мария Волкова.

Недавно в спортзале, пока я делала растяжку, женщина спросила меня, как правильно делать жим ногами. А потом добавила: «Вот тут (хлопает по бедрам) похудею?». Вообще-то — нет.

Ошибка сотен тысяч женщин — идти в зал, чтобы похудеть. Что делает спорт:

  • укрепляет мышцы (ускоряется обмен веществ за счет увеличения количества митохондрий в растущей мышце),
  • сокращает мышцу, что уменьшает объёмы тела ровно на объём сокращенной мышцы,
  • подтягивает кожу (при правильном уходе за собой),
  • выводит жидкость (если пьешь много воды и не перебарщиваешь с силовой нагрузкой),
  • моделирует тело (одни мышцы нарастили, другие подсушили — меняем силуэт).

Но спорт не помогает худеть: без нормального питания невозможно сбросить даже 500 г!

Нужно разумно расходовать свои силы и время, иначе, «убив» два месяца на спорт и не получив достойного вознаграждения в виде результата, ты рискуешь забить на себя вообще, заключив: «Не судьба».

По сути, у фигуры есть 3 разных проблемы: лишний вес, лишние объемы и атоничная, проблемная кожа. Три проблемы — и им нужно 3 разных решения!

1. Лишний вес

Это повышенный индекс массы тела (ИМТ). Индекс более 30 — ожирение. От 25 до 30 — лишний вес.

Это корректируется исключительно питанием, водным режимом и нутриентами. Всё! Больше ничем лишний вес не согнать.

Спорт, массаж, уколы липолитиков, кавитация, липосакция — это коррекция других проблем с фигурой. Они не работают на снижение массы тела, на уменьшение килограммов на весах. Вы никогда не похудеете в спортзале без здорового питания. Вы легко похудеете, правильно питаясь, выпивая нужное количество воды и принимая хорошие витамины. Даже без спорта!

«Хочу похудеть» означает стать меньше на весах. Похудение — это уменьшение массы тела и снижение ИМТ. Однако, сгоняя лишний вес, вы не уберете «ушки» на бедрах и подвисший животик, а так же не добьетесь рельефа на животе и руках. Это — проблемы 2 и 3 типа. Для них есть свои решения, о которых расскажу дальше.

2. Некрасивые, неэстетичные объемы

Это проблема подкожного жира и/или слабой мышцы, а не лишнего веса. Ко мне часто приходят женщины с 5−10 лишними килограммами и просят помочь им похудеть. Но не худеть им нужно на самом деле, а бедра выточить, попу поднять и бочка убрать! Похудение уменьшит человека достаточно равномерно, но эстетической красоты фигуре не даст, объемы не скорректирует. То есть складочки на боках, внутреннюю часть бедра и опущенный животик нужно убирать по-другому. Как?

Во-первых, выяснить, проблема — в жире или в слабой мышце?

Напрягли проблемную зону (например, бедро) и ощупываем ее пальцами рук. Все, что между кожей и мышцами — подкожный жир. Легкий, рыхлый, некрасивый.

Чем его больше, тем рыхлее и грузнее смотрится тело даже в маленьком весе (проблема худых девочек в купальниках). В одежде выглядит конфеткой, а без одежды — что-то не то, некрасиво: попа подвисает, животик с жирочком, ручки и ножки без рельефа. Видели таких на пляже?)).

Эти проблемы убираются исключительно массажами на базе здорового питания. То есть сам по себе правильный пищевой рацион «ушки» не уберет — только с массажем. Но массаж без выпитой нормы воды и здорового питания — бесполезен! Обожаю и уважаю нашу массажистку, которая никогда не возьмет клиента в работу, если он не пьет воду.

Кстати, нужен ручной массаж. Именно ручной! Прессотерапия выводит отек, а не жир; LPG подтягивает кожу и никогда не уберет «уши» на попе. Подкожный жир нужно разбивать руками и выводить с мочой и потом. Поэтому если не пьешь, то и не худеешь.

Если сама мышца плохо прощупывается, слабая и мягкая — то путь в спортзал или к правильной физической нагрузке. Сжатая, натренированная мышца меньше ослабленной в 2−4 раза. Моя подруга в Москве за 8 месяцев тренировок уменьшилась на 10 см в попе и на 8 см в талии, сохранив изначальный вес. Благодаря тому, что мышцы подтянулись, сжались.

3. Обвисшая кожа

Проблему с кожей легко спутать с подкожным жиром, которого на деле может и не быть. Это частая проблема послеродовой реабилитации стройных женщин:

жира на животе немного, но кожу нужно восстановить - из-за нее живот и кажется «жирненьким».

Или наоборот, кожа в порядке, просто рыхлый жир ее растягивает. В этом случае кожу нужно подтянуть изнутри и снаружи. Изнутри — витаминами и нутриентами. Снаружи — спортом (кожа крепится к мышце. Чем прочнее мышца, тем сильнее натягивается кожа), а также специальными уходами за кожей дома (скрабы, увлажнение, питание) и у специалиста (массажи, обертывания, мезотерапия и пр.).

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +5
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