Секреты мотивации: репродуктивность

Репродуктивность – тот самый третий компонент в инстинктивных мотивациях человека. Так уж заведено у Homo Sapiens, как впрочем и у других приматов, что наиболее привлекательный возраст – это возраст возможности репродукции. Ну, это когда одни люди могут производить других людей.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Поэтому дети стараются быстрее вырасти. Уже в детстве, если вы наблюдательный человек, то, конечно же, видели, как ценно для более маленьких общество более взрослых детей. А помните, как подростки пытаются приписать себе пару лет, чтобы выглядеть НАСТОЯЩИМИ людьми.

Ну согласитесь, это просто огонь, все эти сигареты, брань и прочие, как они думают, атрибуты взрослой жизни.

С другой стороны, когда Homo Sapiens выходит из репродуктивного возраста, он крайне озабочен тем, чтобы хотя бы создавать иллюзию молодости.

Какое безобразие! Эти опытные люди норовят всех обмануть, выдавая себя за более молодую особь! Даже самые порядочные! Какой конфуз! Опять же, все эти крашеные волосы, ботоксы, подтяжки и т. п.



Следовательно, репродуктивность представляет собой не только ценность для нашего вида, но также закрепленное в инстинктивных программах отношение к этому.

Молодость привлекательна. Это факт.

Так вот, говоря кратко, если какое-то действие дает нам быстрое и видимое повышение доминантности, ресурсности и репродуктивности (кто не в курсе, читайте мои предыдущие эссе), то у нас появляется ИНТЕРЕС! Это естественная мотивация. Также люди называют это воодушевлением, предвкушением и прочими высокими эпитетами.

Ну ладно-ладно, что есть, то есть, свою природу отрицать бессмысленно.

Люди переоценивают волю и недооценивают воображение. Напряжение воли связано со страданием. Это насилие над собой.

Сколько не напрягай волю, только вопрос времени, когда она даст сбой. Позвольте, я напомню вам слова Будды: «Человеческие существа избегают страданий и стремятся к удовольствию».

Так вот, постоянное использование воли – это страдание и это категория «НАДО». Но если вы сможете вообразить результаты ваших действий в виде картинки и прочувствовать приятные эмоции, связанные с достижением этих результатов, «НАДО» трансформируется в «ХОЧУ»! А следовательно, вы сможете делать НУЖНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЕЛА С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Важно не забывать все три инстинктивных мотивации. Представляя картину достижения, фиксируйте, как увеличивается ваша доминантность, ресурсность и репродуктивность.

Но, как мы понимаем, один раз созданное состояние – не значит стабильность. Управляя разумом, вы можете удерживать ваше внимание на том, чего хотите иметь в вашей жизни в достатке (или в избытке, если уж вы такой жадный человек).

Управление вниманием! Вот достойная тема следующего разговора, а пока применяйте все то, о чем мы разговаривали и… И будет вам счастье.)))