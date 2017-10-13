В Тульской области появилась «Изумрудная долина»

В живописном уголке Заокского района в сентябре состоялось торжественное открытие коттеджного поселка «Изумрудная долина», дома в котором будут выполнены в единой архитектуре в духе английской провинции.

Гости попадали в «Изумрудную долину» через красивую въездную группу, а одним из пунктов развлекательной программы стала экскурсия по готовому «выставочному» коттеджу, который служит шоу-румом – с интерьером и оформленным участком.

Участники праздника с удовольствием знакомились с советскими образцами оружия, узнавали о его истории и могли пострелять в импровизированном тире.

Кубанские казаки угощали гостей вкуснейшей кашей, приготовленной на полевой кухне.

Для детей был организован сладкий стол и детская площадка с батутами.

Мероприятие посетили как будущие жители поселка, так и представители местной администрации: с поздравительной речью выступил Михаил Ворон, глава МО Демидовское.

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