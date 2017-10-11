Сделай тело, в котором приятно жить!

«Мы живем в своем теле и должны сделать его таким, чтобы оно нас устраивало», – считает Юлия Мазина, фитнес-тренер, спортсменка в категории бодифитнес, девушка, которая «сделала» свое тело.

Шесть лет назад я пришла в зал с намерением исправить себя: из-за неправильной диеты ушла мышечная масса, и тело было не в тонусе. Освоила тренажёры, упражнения, разобралась с питанием – и пошли результаты. Окружающих они впечатляли, многие спрашивали у меня совета.

И это натолкнуло на мысль: если я знаю, как, то могу делиться этим с теми, кто не знает.

Не все понимают, что они делают в зале: какие мышцы тренируют тем или иным упражнением, как чередовать нагрузки, как восстанавливаться, чем питаться. Недостаточно просто хаотично выполнять всё, что увидели на «Ютюбе», – при построении тела много тонкостей и нюансов. Я учу своих подопечных чувствовать мышцы, над которыми они работают, поэтому ни одна тренировка не проходит впустую. Моё главное правило – постепенность и эффективность. И результат есть у всех.

Ко мне обращается много мам, занятых женщин или просто стесняющихся ходить в зал. Благодаря им родилась идея онлайн-проекта «Прокачка с Мазиной», где можно получить действенную информацию и проводить домашние тренировки с простым инвентарём. Девушки тренируются под нашим удаленным контролем, учатся составлять диеты. Это интересно, доступно для всех (участие бесплатное), но подходит только тем, кто не ленив)).

Я регулярно участвую в соревнованиях по бодибилдингу в категории бодифитнес. Выступаю третий сезон, стала призёром чемпионата Московской области 2016 и чемпионата «Мистер и Мисс Тула-2016».

Сама готовлю спортсменок: одна из них пришла ко мне очень полной, а вскоре уже будет выступать на соревнованиях. Это прекрасный спорт, он делает людей сильными в первую очередь морально, учит преодолевать страхи и барьеры.

Я никогда не думала, что мне доступно быть такой, как девушки-спортсменки с фото, которые я раньше листала в интернете. Я любила зал, я занималась, но смотрела на себя, потом на эти фото....как мне казалось, там была пропасть! Но однажды прозвучала фраза «А не хочешь попробовать выступить?», и я уцепилась за неё, вдохновилась тем, что кто-то верит в меня.

Если бы я не преодолела страх, неуверенность, лень, то так бы и осталась простым посетителем тренажерки. Если вы хотите изменить себя - то вы это можете. Просто не надо сидеть и ждать. Вместо сигарет купите абонемент, а вместо фаст-фуда занимайтесь с тренером. И это сделает вас гораздо счастливее, чем еда и сон до полудня.

Такой формы, как у меня, может добиться каждый. Мы живём в своем теле и должны сделать его таким, каким бы оно нас устраивало. Не есть что попало и правильно работать над собой – больше ничего не нужно!