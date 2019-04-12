К весне готова

Куда заведет нас новая весна? В свежесть, блеск и сияние! Визажист Екатерина Паршина создала для героинь нашего весеннего фотопроекта образы, светящиеся изнутри. А их утреннюю свежесть оттенил блеск модных украшений.

Модель — Марина Кузнецова, директор по рекламе журнала

«Модный город». На Марине: колье LOUISON, 21990 руб.,

серьги LOUISON 9790 руб., браслет LOUISON 13990 руб.,

часы ERA JOURNEY, 24990 руб., браслет CRYSTALDUST, 4790 руб.

Модель — Дарья Форстер, основатель студии и школы маникюра и педикюра Fors.D.room. На Дарье: Колье SUNSHINE, 13990 руб.,

клипсы SUNSHINE, 11990 руб., коктейльное кольцо SUNSHINE, 11990 руб., брошь SUNSHINE, 11990 руб., часы CRYSTALLINE GLAM , 21990 руб.

Модель — Влада Алёхина, парикмахер. На Владе: ожерелье MARCH

19990 руб., брошь MAGNETIC 11990 руб., серьги MARCH 8990 руб.

Модель — Карина Никифорова, основатель парфюмерного бутика

Atelier des Parfums. На Карине: колье GENERATION 19990 руб.,

браслет CREATIVITY, 9790 руб., серьги CREATIVITY , 14990 руб.,

часы COSMIC ROCK 21490 р.

Украшения предоставлены салоном «Эго Арт».