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Модный город
К весне готова

К весне готова

Куда заведет нас новая весна? В свежесть, блеск и сияние! Визажист Екатерина Паршина создала для героинь нашего весеннего фотопроекта образы, светящиеся изнутри. А их утреннюю свежесть оттенил блеск модных украшений.

Модель — Марина Кузнецова, директор по рекламе журнала
«Модный город». На Марине: колье LOUISON, 21990 руб.,
серьги LOUISON 9790 руб., браслет LOUISON 13990 руб.,
часы ERA JOURNEY, 24990 руб., браслет CRYSTALDUST, 4790 руб.

Модель — Дарья Форстер, основатель студии и школы маникюра и педикюра Fors.D.room. На Дарье: Колье SUNSHINE, 13990 руб.,
клипсы SUNSHINE, 11990 руб., коктейльное кольцо SUNSHINE, 11990 руб., брошь SUNSHINE, 11990 руб., часы CRYSTALLINE GLAM , 21990 руб.

Модель — Влада Алёхина, парикмахер. На Владе: ожерелье MARCH
19990 руб., брошь MAGNETIC 11990 руб., серьги MARCH 8990 руб.

Модель — Карина Никифорова, основатель парфюмерного бутика
Atelier des Parfums. На Карине: колье GENERATION 19990 руб.,
браслет CREATIVITY,  9790 руб., серьги CREATIVITY , 14990 руб.,
часы COSMIC ROCK 21490 р.

Украшения предоставлены салоном «Эго Арт».
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 −2
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