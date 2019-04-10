5 причин нарастить ресницы к свадьбе

Почему невесте нужно включить в свой предсвадебный

чек-лист запись в студию наращивания ресниц, рассказывает Альбина Вартанова, руководитель студии красоты, специалист и преподаватель по наращиванию ресниц.



Альбина Вартанова.

1. Ни одна самая крутая тушь или приклеенные визажистом пучки ресниц в уголках глаз не дадут того эффекта, который создает наращивание ресниц. Оно мгновенно преображает, придает «звездный» лоск, делает взгляд выразительным, глубоким, сияющим. И даже если ты любишь естественность, мастер подберет такие длину и объем, которые будут выглядеть натурально и гармонично, но при этом все равно сделают твой взгляд более ярким.

2. Нарастила – и забыла. С такими ресницами можно плакать от счастья на свадебной церемонии и смеяться до слез над шутками ведущего на банкете.

Тушь может не выдержать эмоций невесты, а наращивание ресниц переживет любую бурю чувств и страстей.

3. С наращенными ресничками невеста будет красивой и наутро после свадьбы. Макияж снят еще с вечера – а ты все равно яркая и эффектная, и молодой муж смотрит на тебя такими же восхищенными глазами, как вчера.

4. С наращенными ресницами можно смело ехать в свадебное путешествие: они не пострадают ни от жары, ни от соленой морской воды. Ну и быть красоткой, а не мокрой блеклой мышкой после купания — дорогого стоит.

5. Наращивание – та процедура, которая ничего не требует: ни подготовки до, ни восстановления после, ни каких-то строгих сроков выполнения. Невеста может прийти на наращивание ресниц хоть за день до свадьбы и не испытает никакого дискомфорта в сам свадебный день. Есть лишь одна маленькая рекомендация: