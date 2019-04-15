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Красивые свадьбы: в стиле Dior

Красивые свадьбы: в стиле Dior

Она – веселая и озорная. Он – серьезный и вдумчивый. Оба любят серый, белый и черный цвета, прямые линии, классику и элегантность. Свадьба Дарьи и Константина стала одной из самых красивых и масштабных по декору в сезоне?2018.

При создании свадьбы ее организаторы и декораторы вдохновились последним показом модного дома Christian Dior: благородные цвета, блеск металла, россыпь серебряной мозаики.

Церемония прошла у воды, под грандиозной ослепительно-белой аркой строгой формы с сотнями гирлянд-пайеток, переливающихся на солнце.

Их сияние повторяли четыре люстры из пайеток и серебристые скатерти на столах в белоснежном шатре, где проходил банкет.

К столу молодоженов вела зеркальная дорожка с инициалами жениха и невесты, этот же декор повторялся в дизайне стены за их столом и даже в таких деталях, как приглашения для гостей и рассадочные карточки на столах.

Организация: свадебное агентство Wedisson. Организатор: Юлия Сергиенко.
Фото: Юлия Часовских. Декор: Татьяна Снигур.
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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