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Куликово поле
Была ли так важна победа на Куликовом поле, если через два года Тохтамыш сжег Москву?

Была ли так важна победа на Куликовом поле, если через два года Тохтамыш сжег Москву?

Нашествие Тохтамыша в 1382 году было тяжелейшим испытанием для Руси. Но! Битва двухлетней давности стала тем событием, которое объединило людей, подняло их дух, укрепило роль Москвы как центра объединения русских земель. Авторитет Дмитрия Донского также только окреп после Куликовского сражения. Русь шла на подъем.

Подробнее рассказывает доктор исторических наук, профессор Олег Генрихович Вронский.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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вчера, в 13:56 0
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Тайны Куликова поля: Какие источники свидетельствуют о битве?
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