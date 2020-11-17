Тайны Куликова поля: Какой след в истории оставила битва?

Проект музея-заповедника «Куликово поле» «Вопросы о битве» завершается. В течение года ученые в короткой, доступной и, по возможности, емкой форме отвечали на острые вопросы, которые чаще всего задавали те, кому интересна отечественная история.

Судя по откликам и просмотрам, проект полюбился многим. Для музея он стал новым важным этапом в деятельности.

В последнем сюжете видеопроекта спикеры ответят на один из самых главных вопросов для любого исторического события «Какой след в истории оставила Куликовская битва?»

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.