блоги
блоги
Регистрация
Куликово поле
Тайны Куликова поля: Какой след в истории оставила битва?

Тайны Куликова поля: Какой след в истории оставила битва?

Проект музея-заповедника «Куликово поле» «Вопросы о битве» завершается. В течение года ученые в короткой, доступной и, по возможности, емкой форме отвечали на острые вопросы, которые чаще всего задавали те, кому интересна отечественная история.

Судя по откликам и просмотрам, проект полюбился многим. Для музея он стал новым важным этапом в деятельности.

В последнем сюжете видеопроекта спикеры ответят на один из самых главных вопросов для любого исторического события «Какой след в истории оставила Куликовская битва?»

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 14:08 0
Была ли так важна победа на Куликовом поле, если через два года Тохтамыш сжег Москву?
Была ли так важна победа на Куликовом поле, если через два года Тохтамыш сжег Москву?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.