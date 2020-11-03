Тайны Куликова поля: Какие источники свидетельствуют о битве?
Исторические источники, в которых упоминается великое сражение делятся на две группы: в одних утверждается, что битва была, в других — как она происходила. И те, и другие не вызывают сомнений в исторической подлинности.
А вот, что конкретно в них задокументировано? Разбираемся вместе с кандидатом исторических наук, научным сотрудником музея-заповедника «Куликово поле» Александром Владимировичем Лаврентьевым.
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