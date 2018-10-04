Итоги конкурса «Мисс бикини»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс бикини».
Первое место завоевал кадр от Packman, он набрал 64 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от Strufim. Он набрал 47 голосов.
На третьем месте кадр от black_cat. Пользователи портала отдали ему 42 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!