Итоги конкурса «Мисс бикини»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс бикини».

Первое место завоевал кадр от Packman, он набрал 64 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от Strufim. Он набрал 47 голосов.

На третьем месте кадр от black_cat. Пользователи портала отдали ему 42 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!