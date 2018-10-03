Объявляем фотоконкурс «Зоо-портрет»

Принимаем фотографии на конкурс «Зоо-портрет».

Принимаем на этот конкурс фото животных, снятых «в лицо» крупным планом. Животные могут быть как домашними, так и дикими. Птицы, рыбки и прочие создания тоже участвуют! Если у вас есть совместный портрет со своим домашним любимцем — выкладывайте!

Главное условие: в кадре должно быть животное крупным планом, в профиль или анфас.