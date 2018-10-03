Объявляем фотоконкурс «Зоо-портрет»
Принимаем фотографии на конкурс «Зоо-портрет».
Принимаем на этот конкурс фото животных, снятых «в лицо» крупным планом. Животные могут быть как домашними, так и дикими. Птицы, рыбки и прочие создания тоже участвуют! Если у вас есть совместный портрет со своим домашним любимцем — выкладывайте!
Главное условие: в кадре должно быть животное крупным планом, в профиль или анфас.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 3 октября по 25 октября.
Голосование продлится до 5 ноября.