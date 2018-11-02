Итоги фотоконкурса «Открываем зонты»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Открываем зонты».
Первое место завоевал кадр от ForestOwl, он набрал 38 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от N@sty@. Он набрал 33 голоса.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от VKup. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!