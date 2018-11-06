Итоги конкурса «Зоо-портрет»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Зоо-портрет».

Первое место завоевал кадр от Ольги Афониной, он набрал 78 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 64 голоса.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от ForestOwl. Пользователи портала отдали ему 56 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!