Итоги конкурса «Зоо-портрет»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Зоо-портрет».
Первое место завоевал кадр от Ольги Афониной, он набрал 78 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 64 голоса.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от ForestOwl. Пользователи портала отдали ему 56 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!