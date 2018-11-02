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Участвуйте в призовом конкурсе «Советский Новый год» от Тульского экзотариума

Участвуйте в призовом конкурсе «Советский Новый год» от Тульского экзотариума

Myslo совместно с Тульским экзотариумом объявляет фотоконкурс на тему празднования Нового года во времена Советского союза.

На кадре, кроме людей, обязательно должна быть новогодняя ёлка советских времён.

8 декабря в парке им. Белоусова состоится торжественное открытие нового здания Музея живой природы (Тульского экзотариума) — одного из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий.

Победитель, чьё фото наберёт больше плюсов в голосовании, получит пригласительный билет на двоих на открытие нового экзотариума!

Это ещё не всё! Представители экзотариума выберут несколько фото (по своему усмотрению), которые используют в зимнем оформлении экспозиции музея.

В этом конкурсе количество фото от одного участника - не ограничено!

ВАЖНО! Если вы не хотите, чтобы ваше конкурсное фото попало в оформление музея, пожалуйста, не выкладывайте фото в этот конкурс. Ваше участие - значит согласие.

Фото принимаются со 2 по 12 ноября. Голосование начнётся с 13 ноября.  

21 ноября мы подведём итоги конкурса и назовём победителя! 

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Принимаются снимки только хорошего качества.
  2. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  3. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  4. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  5. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  6. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Приём фотографий продлится со 2 ноября по 13 ноября.
Голосование продлится до 20 ноября.

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 17:35 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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