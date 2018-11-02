Участвуйте в призовом конкурсе «Советский Новый год» от Тульского экзотариума
Myslo совместно с Тульским экзотариумом объявляет фотоконкурс на тему празднования Нового года во времена Советского союза.
На кадре, кроме людей, обязательно должна быть новогодняя ёлка советских времён.
8 декабря в парке им. Белоусова состоится торжественное открытие нового здания Музея живой природы (Тульского экзотариума) — одного из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий.
Победитель, чьё фото наберёт больше плюсов в голосовании, получит пригласительный билет на двоих на открытие нового экзотариума!
Это ещё не всё! Представители экзотариума выберут несколько фото (по своему усмотрению), которые используют в зимнем оформлении экспозиции музея.
В этом конкурсе количество фото от одного участника - не ограничено!
ВАЖНО! Если вы не хотите, чтобы ваше конкурсное фото попало в оформление музея, пожалуйста, не выкладывайте фото в этот конкурс. Ваше участие - значит согласие.
Фото принимаются со 2 по 12 ноября. Голосование начнётся с 13 ноября.
21 ноября мы подведём итоги конкурса и назовём победителя!
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Приём фотографий продлится со 2 ноября по 13 ноября.
Голосование продлится до 20 ноября.