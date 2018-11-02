Участвуйте в призовом конкурсе «Советский Новый год» от Тульского экзотариума

Myslo совместно с Тульским экзотариумом объявляет фотоконкурс на тему празднования Нового года во времена Советского союза.

На кадре, кроме людей, обязательно должна быть новогодняя ёлка советских времён.

8 декабря в парке им. Белоусова состоится торжественное открытие нового здания Музея живой природы (Тульского экзотариума) — одного из крупнейших отечественных парков рептилий и амфибий.

Победитель, чьё фото наберёт больше плюсов в голосовании, получит пригласительный билет на двоих на открытие нового экзотариума!

Это ещё не всё! Представители экзотариума выберут несколько фото (по своему усмотрению), которые используют в зимнем оформлении экспозиции музея.

В этом конкурсе количество фото от одного участника - не ограничено!

ВАЖНО! Если вы не хотите, чтобы ваше конкурсное фото попало в оформление музея, пожалуйста, не выкладывайте фото в этот конкурс. Ваше участие - значит согласие.

Фото принимаются со 2 по 12 ноября. Голосование начнётся с 13 ноября.

21 ноября мы подведём итоги конкурса и назовём победителя!