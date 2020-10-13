Подводим итоги фотоконкурса «Летние каникулы»

Завершился фотоконкурс «Летние каникулы». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от dpihto. Пользователи отдали за него 30 голосов.

dpihto получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 21 голос получает фото от Ольга и sweet5.

Третье место досталось снимкам от пользователей LediOven (свекровь,мама) и Mamarina. Портальцы отдали им 20 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!