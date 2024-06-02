Новый забавный фотоконкурс "Детский мир"

"Детский мир" - участники должны снять фото, которое передает веселое и беззаботное детство. В этом конкурсе дети и подростки могут выразить свою радость, игривость и творческий подход к жизни через объектив фотокамеры. Фотографии должны передавать атмосферу детского мира, где царит веселье, игры, улыбки и радость.

Участникам предлагается запечатлеть моменты игры, смеха, удивления, дружбы и любви. Фотографии могут включать в себя детские праздники, игрушки, мультяшных героев, детские радости и забавы. Важно, чтобы каждый снимок передавал непосредственность и искренность детского восприятия мира.

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2 Принимаются снимки только хорошего качества.

3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 2 июня по 9 июня.

Голосование продлится до 11 июня.