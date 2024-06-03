Начинаем яркий фотоконкурс "Сила цвета"

Фотоконкурс "Сила цвета" приглашает участников поделиться своим восприятием и пониманием силы и выразительности цвета в фотографии.

Фотографии могут быть сделаны как в природной среде, где гармония цветов удивляет и восхищает, так и в городской среде, где оттенки современных фасадов или рекламных щитов создают смелые и выразительные композиции. Участники могут фотографировать предметы, людей или пейзажи, важно лишь, чтобы в центре снимка была именно сила и выразительность цвета.

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2 Принимаются снимки только хорошего качества.

3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 3 июня по 17 июня.

Голосование продлится до 19 июня.