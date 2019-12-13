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Выбраны лучшие фотографии с колеса обозрения

Выбраны лучшие фотографии с колеса обозрения

Завершился наш фотоконкурс «На чёртовом колесе» Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя ТатьянаЖу. Портальцы отдали кадру 83 голоса.

 

ТатьянаЖу получает пригласительный на двоих в кинотеатры сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место достается семейному кадру от Lexus 650. За него проголосовало 78 человек.

Третье место достается пользователю il76. Портальцы отдали этому кадру 59 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 12:15 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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Участвуйте в фотоконкурсе «В ярких красках»
Участвуйте в фотоконкурсе «В ярких красках»
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