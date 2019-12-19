Победители фотоконкурса двойников

Завершился наш фотоконкурс «Точь-в-точь или конкурс двойников». Время огласить результаты.

Первое место получает пользователь, походий на Владимира Ильича Rus_Ruslan. Портальцы отдали кадру 44 голоса.

Rus_Ruslan получает пригласительный на двоих в кинотеатры сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место достается SHISHNIK. Пользователь опубликовал фото двойника Гринча из фильма «Похитители Рождества. За него проголосовало 30 человек.

Третье место достается пользователю Шушакабра, который прислал фото малышей, похожих как две капли воды. Портальцы отдали этому кадру 16 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!