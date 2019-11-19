Объявляем фотоконкурс двойников!

Принимаем фотографии в конкурс «Точь-в-точь или конкурс двойников». Говорят, что у каждого есть свой двойник. Например, пользователи соцсетей недавно нашли много общего между Джокером и Чендлером из «Друзей».

А что же, если ваш двойник — это Мик Джаггер, Киану Ривз или Скарлет Йоханссон? Вас с ними постоянно путают на улице и просят автографы? Тогда делитесь своими кадрами, а самое яркое совпадение заслужит приз.