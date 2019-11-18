Делитесь кадрами с тульского колеса обозрения и выигрывайте билеты в кино!

Принимаем фотографии в конкурс «На чёртовом колесе».

Как вы все знаете, недавно в городе открылось новое колесо обозрения, и многие уже успели его опробовать и убедиться, какие красивые виды на город открываются на высоте.

Мы объявляем конкурс фотографий с колеса обозрения. К участию принимаются снимки, сделанные как с нового так и старого колеса обозрения из Центрального парка. Сюжеты могут быть любыми.