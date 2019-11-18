Делитесь кадрами с тульского колеса обозрения и выигрывайте билеты в кино!
Принимаем фотографии в конкурс «На чёртовом колесе».
Как вы все знаете, недавно в городе открылось новое колесо обозрения, и многие уже успели его опробовать и убедиться, какие красивые виды на город открываются на высоте.
Мы объявляем конкурс фотографий с колеса обозрения. К участию принимаются снимки, сделанные как с нового так и старого колеса обозрения из Центрального парка. Сюжеты могут быть любыми.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 18 ноября по 6 декабря
Голосование продлится до 13 декабря.