Начинаем новый фотоконкурс «Самый идеальный мужчина»
В преддверии 23 Февраля мы запускаем новый фотоконкурс «Самый идеальный мужчина». Загружайте фотографии ваших внуков, сыновей, отцов, братьев, дядь, дедушек, друзей и т.п. – давайте поздравим их вместе. И не забывайте подписывать теплые слова под фотографиями.
Загружайте свои фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз – пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 14 февраля до 6 марта
Голосование продлится до 16 марта.