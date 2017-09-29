Фотоконкурс «Осень под зонтом»

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Осень под зонтом».



Осень - время дождей и зонтов. А какой зонтик для вас самый уютный и удобный? С каким зонтиком вы любите гулять осенью? Выкладывайте в наш конкурс фотографии красивых кадров, на которых есть зонты.