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Итоги фотоконкурса «Черное и белое»

Итоги фотоконкурса «Черное и белое»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Черное и белое».

Первое место получил один из кадров пользователя blazhevich, он набрал 45 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 32 голоса получило фото от black_cat.

А третье место завоевало сразу два кадра: от chili_tour и oks.
Пользователи портала отдали им по 30 голосов.

 

 

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждет ваши кадры в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 12:32 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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