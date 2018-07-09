Итоги фотоконкурса «Черное и белое»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Черное и белое».
Первое место получил один из кадров пользователя blazhevich, он набрал 45 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 32 голоса получило фото от black_cat.
А третье место завоевало сразу два кадра: от chili_tour и oks.
Пользователи портала отдали им по 30 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждет ваши кадры в новых конкурсах!