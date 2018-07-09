Стартовал фотоконкурс «Ах,эти ножки!»

Принимаем фотографии на конкурс «Ах, эти ножки!».

Приглашаем обладателей и обладательниц кадров, на которых запечатлены ваши ноги или вашего соседа. На фото могут присутсвовать взрослые и дети, в любых ракурсах и сюжетах.