Стартовал фотоконкурс «Очкарик»
Принимаем фотографии на конкурс «Очкарик».
Приглашаем к участию в конкурсе всех, у кого собственные кадры в очках. Подойдет не только оптика с диоптриями, но и солнечные, подводные и горнолыжные, велосипедные очки и пр. На фото могут присутсвовать взрослые и дети, в любых ракурсах и сюжетах.
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Фотографии принимаются с 6 июля по 27 июля.
Голосование продлится до 6 августа.