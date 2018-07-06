Стартовал фотоконкурс «Очкарик»

Принимаем фотографии на конкурс «Очкарик».

Приглашаем к участию в конкурсе всех, у кого собственные кадры в очках. Подойдет не только оптика с диоптриями, но и солнечные, подводные и горнолыжные, велосипедные очки и пр. На фото могут присутсвовать взрослые и дети, в любых ракурсах и сюжетах.