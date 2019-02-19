Объявляем фотоконкурс «Дым или пар»

Принимаем фотографии на конкурс «Дым или пар».

Выкладывайте кадры, на которых есть дым или пар, в любых формах и ситуациях. Дым от костра или погасшей свечи, цветной дым на празднике, дым из трубы. Пар от реки ранним утром, красиво заснятый пар от чашки с чаем...

И помните, что на фото не должно быть пропаганды курения.