Подводим итоги фотоконкурса «Мой завтрак»

Завершился фотоконкурс «Мой завтрак». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Nonsens. Пользователи отдали за него 17 голосов.

Nonsens получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 15 голосов получает фото от LediOven (свекровь,мама).

Третье место досталось снимкам от пользователей LediOven (свекровь,мама) и Nonsens. Портальцы отдали за них по 22 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!