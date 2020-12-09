Подводим итоги фотоконкурса «Мой завтрак»
Завершился фотоконкурс «Мой завтрак». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Nonsens. Пользователи отдали за него 17 голосов.
Nonsens получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 15 голосов получает фото от LediOven (свекровь,мама).
Третье место досталось снимкам от пользователей LediOven (свекровь,мама) и Nonsens. Портальцы отдали за них по 22 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!