Подведены итоги конкурса «Женщина года – 2020»

10 декабря завершилось голосование в конкурсе «Женщина года – 2020» от журнала «Модный город». Претендентками на эту премию стали семь участниц, каждая – успешная бизнес-леди, эксперт в своей профессии и очень красивая женщина.

Победительницу в течение месяца выбирали пользователи портала Myslo, голосуя за фотографии наших номинанток.

В итоге максимальное количество голосов – 15895 – набрала Инна Филина.

Подробности здесь.