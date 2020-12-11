блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Подведены итоги конкурса «Женщина года – 2020»

Подведены итоги конкурса «Женщина года – 2020»

10 декабря завершилось голосование в конкурсе «Женщина года – 2020» от журнала «Модный город». Претендентками на эту премию стали семь участниц, каждая – успешная бизнес-леди, эксперт в своей профессии и очень красивая женщина.

Победительницу в течение месяца выбирали пользователи портала Myslo, голосуя за фотографии наших номинанток.

В итоге максимальное количество голосов – 15895 – набрала Инна Филина.

Подробности здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 12:35 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Завершился фотоконкурс «Ночь, улица, фонарь»
Завершился фотоконкурс «Ночь, улица, фонарь»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.