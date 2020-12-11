Подведены итоги конкурса «Женщина года – 2020»
10 декабря завершилось голосование в конкурсе «Женщина года – 2020» от журнала «Модный город». Претендентками на эту премию стали семь участниц, каждая – успешная бизнес-леди, эксперт в своей профессии и очень красивая женщина.
Победительницу в течение месяца выбирали пользователи портала Myslo, голосуя за фотографии наших номинанток.
В итоге максимальное количество голосов – 15895 – набрала Инна Филина.
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