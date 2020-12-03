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Голосуем за «Мисс и Мистера Студенчество Тулы»

Голосуем за «Мисс и Мистера Студенчество Тулы»

На сцене ГКЗ 9 декабря состоится финальное шоу конкурса «Мисс и Мистера Студенчество Тулы» - отборочного этапа всероссийского фестиваля «Мисс и Мистера Студенчество России».

У вас есть шанс выбрать своего героя или героиню. Победитель голосования получит титул, диплом и подарок от нашей редакции.

Голосование до 9 декабря 12.00. Всего участвует 12 фотографий.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 18:10 0

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