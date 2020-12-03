Голосуем за «Мисс и Мистера Студенчество Тулы»

На сцене ГКЗ 9 декабря состоится финальное шоу конкурса «Мисс и Мистера Студенчество Тулы» - отборочного этапа всероссийского фестиваля «Мисс и Мистера Студенчество России».

У вас есть шанс выбрать своего героя или героиню. Победитель голосования получит титул, диплом и подарок от нашей редакции.