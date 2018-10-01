Приглашаем на осенний фотоконкурс

Принимаем фотографии на конкурс «Краски осени».

Настало время красивых кадров с горящими красками осенних листьев, уютными прогулками и улыбками. Если вы любите гулять по осеннему лесу и парку, шуршать опавшей листвой и наслаждаться невероятными запахами осени и мягким солнечным светом, участвуйте в этом фотоконкурсе.