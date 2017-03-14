Выкладывайте фото со своими любимыми собаками
Объявляем фотоконкурс собак и их хозяев! Мы снова решили посмотреть на ваших любимых питомцев. Поделитесь со всеми фотографиями своих преданных друзей, пушистых и не очень, больших и миниатюрных, юных и мудрых.
Весёлые прогулки, игры с детьми, домашние кадры, - нашими четвероногими друзьями можно умиляться бесконечно!
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.
Приём фотографий продлится с 14 марта по 14 апреля.
Голосование продлится до 24 апреля.