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Конкурс от Тульского областного экзотариума "Тульские гады всегда гостям рады"

Конкурс от Тульского областного экзотариума "Тульские гады всегда гостям рады"

В этом году новой экспозиции Тульского областного экзотариума исполняется 5 лет. И поэтому событию мы запускаем фотоконкурс "Тульские гады всегда гостям рады". Вы можете поделится своими различными фотографиями из нового здания экзотариума.

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
 2 Принимаются снимки только хорошего качества.
 3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
 4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
 5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
 6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
 7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победителей будет трое. Их будут выбирать читатели портала голосованием.

Вот какие призы их ждут:

Первое место - приглашение на 2 лица в старое и новое здание (можно будет посетить обе экспозиции).
Второе место - приглашение на 2 лица в новую экспозицию.
Третье место - приглашение на 1 лицо в новую экспозицию.

Прием фотографий продлится с 29 ноября по 6 декабря.

Голосование продлится до 8 ноября.

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Автор:
сегодня, в 15:50 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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