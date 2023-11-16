Выбираем «Маму года - 2023»

26 ноября в 16.00 в ММЦ "Родина" состоится финальное шоу городского конкурса "Мама года - 2023".

Его организатор - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Родина» при поддержке управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями

населения администрации города Тулы.

Учредитель конкурса - администрация города Тулы.

У нас есть возможность выбрать свою участницу, которая получит титул и подарок от Myslo.

Свои голоса можно отдать здесь



Голосование продлится до 26 ноября, 12.00.