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Выбираем «Маму года - 2023»

Выбираем «Маму года - 2023»

Выбираем «Маму года - 2023»
26 ноября в 16.00 в ММЦ "Родина" состоится финальное шоу городского конкурса "Мама года - 2023".

Его организатор - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Родина» при поддержке управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями
населения администрации города Тулы.

Учредитель конкурса - администрация города Тулы.
У нас есть возможность выбрать свою участницу, которая получит титул и подарок от Myslo.

Свои голоса можно отдать здесь


Голосование продлится до 26 ноября, 12.00.

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сегодня, в 15:36 0

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