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Объявляем победителей фотоконкурса «Взгляд из космоса»

Объявляем победителей фотоконкурса «Взгляд из космоса»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Взгляд из космоса».

Первое место завоевала работа Светланы Телковой  (20 лет), она набрала 106 голосов.

Организатор конкурса, клиника «ВЗГЛЯД®», дарит победителю 
гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе!

Второе место и 103 голоса получила работа Анны Афониной (18 лет).
Она получает очки виртуальной реальности.

А на третьем месте рисунок Michael_Collins. Пользователи портала отдали ему 90 голосов.

В связи с тем, что в московском планетарии отсутствуют в продаже подарочные сертификаты, автору подарят телескоп

Награждение победителей конкурса пройдёт 13 декабря 2018 года в 16:00 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 38, АНО «Клиника ВЗГЛЯД®».

ВНИМАНИЕ! Обязательно возьмите с собой оригиналы рисунков! 

Награждение и победителей покажут по телевидению. 

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 08:50 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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