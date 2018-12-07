Объявляем победителей фотоконкурса «Взгляд из космоса»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Взгляд из космоса».

Первое место завоевала работа Светланы Телковой (20 лет), она набрала 106 голосов.

Организатор конкурса, клиника «ВЗГЛЯД®», дарит победителю

гироскутер и вымпел с печатью МКС, побывавший в космосе!

Второе место и 103 голоса получила работа Анны Афониной (18 лет).

Она получает очки виртуальной реальности.

А на третьем месте рисунок Michael_Collins. Пользователи портала отдали ему 90 голосов.

В связи с тем, что в московском планетарии отсутствуют в продаже подарочные сертификаты, автору подарят телескоп.

Награждение победителей конкурса пройдёт 13 декабря 2018 года в 16:00 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 38, АНО «Клиника ВЗГЛЯД®».

ВНИМАНИЕ! Обязательно возьмите с собой оригиналы рисунков!

Награждение и победителей покажут по телевидению.