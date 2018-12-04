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Объявляем конкурс лучшего героя второго плана на фото

Объявляем конкурс лучшего героя второго плана на фото

Принимаем фотографии на конкурс «Лучшая роль второго плана».

Выкладывайте на конкурс кадры, на которых что-то или кто-то на заднем плане «сделал» весь кадр. 

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 4 декабря по 8 января.
Голосование продлится до 18 января.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 13:58 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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