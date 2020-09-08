Подводим итоги фотоконкурса «Детские проделки»

Завершился фотоконкурс «Детские проделки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от zombi. Пользователи отдали за него 6 голосов.

Zombi получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 3 голоса получает фото от Vita.

Третье место досталось снимку от пользователя pushkova. Портальцы отдали ему 2 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!