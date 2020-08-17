Победители фотоконкурса «Мой выпускной»

Завершился конкурс «Мой выпускной».

Первое место получает кадр от пользователя Дарья Воинова. За него отдали 30 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место занимает снимок от пользователя Лёля Лори. Снимок получил 22 голоса.

Третье место досталось кадру от пользователя Marmeladka. Этот снимок набрал 15 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!