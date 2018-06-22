Читатели Myslo выбрали победителей фотоконкурса цветов
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Цветут цветы».
Первое место получил кадр от ТаранТула, он набрал 42 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 33 голоса получило фото от GalinaGala.
А третье место завоевал кадр от За державу обидно.
Пользователи портала отдали ему 32 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!