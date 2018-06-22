Читатели Myslo выбрали победителей фотоконкурса цветов

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Цветут цветы».

Первое место получил кадр от ТаранТула, он набрал 42 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 33 голоса получило фото от GalinaGala.

А третье место завоевал кадр от За державу обидно.

Пользователи портала отдали ему 32 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!