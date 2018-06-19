Приглашаем на семейный фотоконкурс

Принимаем фотографии на конкурс «Наша дружная семья».

Приглашаем всех, кто хочет поделиться своим самым большим счастьем.

У вас есть семья, которая поддерживает, любит и согревает, которая вдохновляет на подвиги,

и всегда ждёт дома?

Выкладывайте необычные, душевные и милые кадры, на которых вы вместе со своими любимыми домочадцами, или фото родных, сделанные вами.