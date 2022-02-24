Завершаем фотоконкурс «День яркой одежды»

Завершился фотоконкурс «День яркой одежды». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от sementsova05. Пользователи отдали за него 13 голосов.

sementsova05 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 10 голосов получают фото от пользователей Марина, dimonov-dimon, AlinaU, Katrin1111111111.

Третье место досталось снимкам от пользователей: Марина, LediOven на пенсии, sementsova05. Портальцы отдали за них 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!