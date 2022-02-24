Раздаем призы победителям фотоконкурса «Лучезарная улыбка»
Завершился фотоконкурс «Лучезарная улыбка». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Elena Lutsenko. Пользователи отдали за него 23 голоса.
Elena Lutsenko получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 19 голосов получает фото от пользователя Ангелина Ямашкина.
Третье место досталось снимку от пользователя: Hydrangea. Портальцы отдали за него 15 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!