Раздаем призы победителям фотоконкурса «Лучезарная улыбка»

Завершился фотоконкурс «Лучезарная улыбка». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Elena Lutsenko. Пользователи отдали за него 23 голоса.

Elena Lutsenko получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 19 голосов получает фото от пользователя Ангелина Ямашкина.

Третье место досталось снимку от пользователя: Hydrangea. Портальцы отдали за него 15 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!