Спасибо за доброту и профессионализм!

Историю прислала Елена Черепанова:

— Здравствуйте! Мой сын Саша решил написать рассказ о своей учительнице: «Меня зовут Саша, после Нового года я перешел в новую школу. Теперь учусь в школе № 36 во 2 «А». Мне там очень нравится. Я люблю своих одноклассников и учительницу Ольгу Геннадьевну Красильникову. Она очень добрая, понятно и интересно все рассказывает. Мне нравится учиться и гулять с Ольгой Геннадьевной на продленке. Вчера мы с ней начали учить словарные слова. Поздравляю любимую учительницу с наступающим днем учителя (это словарное слово), и обещаю стараться красиво писать и хорошо учиться в новом году!»

От себя хочу добавить, что очень приятно отдавать ребенка в надежные руки опытного педагога. Ольга Геннадьевна, большое спасибо Вам за Ваш труд, спокойствие, профессионализм и заботу о наших детях. Всего Вам самого хорошего!