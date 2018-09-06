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Конкурс «Мой любимый учитель»
Спасибо за доброту и профессионализм!

Спасибо за доброту и профессионализм!

Историю прислала Елена Черепанова:

— Здравствуйте! Мой сын Саша решил написать рассказ о своей учительнице: «Меня зовут Саша, после Нового года я перешел в новую школу. Теперь учусь в школе № 36 во 2 «А». Мне там очень нравится. Я люблю своих одноклассников и учительницу Ольгу Геннадьевну Красильникову. Она очень добрая, понятно и интересно все рассказывает. Мне нравится учиться и гулять с Ольгой Геннадьевной на продленке. Вчера мы с ней начали учить словарные слова. Поздравляю любимую учительницу с наступающим днем учителя (это словарное слово), и обещаю стараться красиво писать и хорошо учиться в новом году!»

От себя хочу добавить, что очень приятно отдавать ребенка в надежные руки опытного педагога. Ольга Геннадьевна, большое спасибо Вам за Ваш труд, спокойствие, профессионализм и заботу о наших детях. Всего Вам самого хорошего!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:32 +2
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